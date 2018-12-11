Политика Пограничники не пустили в Украину больше 1000 россиян

2018-12-11 21:30 165

С начала введения военного положения украинские пограничники не пропустили на въезд в Украину более 1020 граждан Российской Федерации. Об этом сообщил помощник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

"Тем, кто не может подтвердить цель своей поездки и в отношении кого возникают сомнения, пограничники отказывают в пересечении границы", - сказал он. Вместе с тем, по его словам, это не означает, что в Украину не пускают абсолютно всех граждан РФ.

"В первую очередь те граждане РФ, которые едут с гуманитарной целью, для участия в образовательных мероприятиях или в спортивных соревнованиях, пользуются приоритетом и без лишних трудностей могут пересечь границу на въезд в Украину", - отметил Слободян.

Помощник главы Госпогранслужбы также отметил, что согласно действующему законодательству для выяснения цели поездки пограничники могут уточнять дополнительные обстоятельства. В частности, это могут быть обратные билеты, бронирование отеля, подтверждение от граждан Украины, что к ним едут в гости, и другая информация.

Олег Слободян отметил, что несмотря на официальное заявление России о том, что она не будет вводить специальные меры, в Госпогранслужбе фиксируют увеличение количества украинцев, которым отказывают во въезде в Россию. По его словам, таких лиц сейчас почти 280.