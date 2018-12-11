Политика Суд восстановил Насирова на посту главы ДФС

2018-12-11 17:00 153

 

Окружной административный суд Киева 11 декабря восстановил в должности председателя Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова.

Об этом "Украинской правде" сообщил адвокат Насирова Любомир Дроздовский.

"В судебном заседании была объявлена вступительная и резолютивную часть решения суда, которым удовлетворен иск, признано противоправным и отменено распоряжение Кабинета министров Украины об увольнении", - сказал он.

"Восстановлено его (Насирова - ред.) в должности председателя Государственной фискальной службы Украины и взыскано компенсацию за время вынужденного прогула. Решение в части восстановления подлежит немедленному исполнению", - добавил Дроздовский.

По его словам, решение о возобновлении Насирова в должности может быть обжаловано.

Как известно, 31 января 2018 Кабинет министров освободил отстраненного от своих обязанностей главы Государственной фискальной службы Романа Насирова.

В ночь на 8 марта 2017 Соломенский райсуд Киева избрал Насирову меру пресечения в виде ареста на 60 суток с альтернативой внесения залога в 100 млн. гривен, а 16 марта жена Насирова внесла за него залог.

Его оставили с электронным браслетом, без загранпаспортов и с запретом покидать Киевскую область без разрешения.

Насиров заявил, что это было направлено на препятствование его политической деятельности, и что "политические оппоненты" испугались его "реальной борьбы с коррупцией и изменений в системе ДФС".

28 сентября 2018 суд отменил обязанность носить электронное средство контроля для Насирова.

Следствие считает, что Насиров течение 2015 - 2016 годов, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, предоставил руководителям региональных и территориальных органов ДФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга ООО "Фирма "Хас", ООО "Карпатнадраинвест", ООО "Надра геоцентр".

Насирова обвиняют в злоупотреблении служебным положением и служебном подлоге.

Сейчас досудебное следствие уже завершено.

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