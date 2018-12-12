Политика I'll be back - Насиров выздоровел и через суд вернул себе должность главы ГФС

2018-12-12 10:39 120

Украинские суды снова проявили просто аномальную гуманность по отношению к бывшим высоким госчиновникам. Экс-глава Госфискальной службы Украины Роман Насиров был восстановлен в должности. Об этом сообщил народный депутат Андрей Журжий на своей странице в Facebook.

Согласно сообщению, суд восстановил Романа Насирова в должности главы ГФС.

Напомним, Кабинет министров Украины 31 января 2018 года принял решение об увольнении отстраненного от выполнения своих обязанностей главы Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова.

Защита Насирова тогда в суде разыграла традиционный для украинских политиков спектакль с болезнью подзащитного, которая не позволяет содержать его под стражей.

 Сам бывший главный фискал страны назвал свое увольнение незаконным и подал заявление в Окружной административный суд Киева. 

В пресс-службе ГФС заявили, что нового-старого руководителя на рабочем месте пока не видели, равно как и не держали в руках документа о его восстановлении в должности и звании.

"У нас нет официального документа от суда. Как он может прийти на работу, если у нас нет официального документа? ", - сообщили журналистам в ГФС.

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