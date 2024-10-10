ВОЙНА В Украине Литва выделила еще 13 млн евро на финансирование проектов по восстановлению Украины

2024-10-10 15:37

Правительство Литвы одобрило выделение дополнительных 13 миллионов евро Литовскому фонду сотрудничества в целях развития и гуманитарной помощи. Эти средства пойдут на финансирование проектов по восстановлению Украины, сообщила пресс-служба литовского правительства.

Литва продолжает активно поддерживать Украину в сфере образования, энергетики и других важных отраслях.

С начала войны 2022 года страна уже направила через Фонд 24 миллиона евро на проекты восстановления Украины. Среди них - ремонт образовательных учреждений в Бородянке и Ирпене, а также разработка новых инициатив, таких как проект Школа будущего и программы реабилитации пострадавших от войны.

Общая сумма военной, финансовой и гуманитарной помощи, предоставленной Литвой Украине с начала войны, составила почти 1,5 миллиарда евро.

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ВОЙНА В Украине

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