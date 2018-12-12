Детали Источник: Гриценко отказался назначить Бродского главой избирательного штаба

2018-12-12 18:30 102

 

Анатолий Гриценко отказался от идеи назначить Михаила Бродского главой своего избирательного штаба. Такой вариант рассматривался ещё несколько дней назад, но в последний момент Гриценко отклонил кандидатуру Бродского. Причиной отказа Бродскому, по информации источников редакции, стала опубликованная в украинских и зарубежных СМИ информация о связях Бродского с международной преступностью.

Решение не приглашать Михаила Бродского на ключевую должность президентской кампании было принято в тесном кругу доверительных лиц Анатолия Гриценко. Наши источники из Администрации президента сообщают, что Бродского сочли «токсичным» даже несмотря на его попытки зачистить медиаполе от негативных публикаций о себе.

«Юлия Мостовая (издатель газеты «Зеркало недели», супруга Анатолия Гриценко. – Ред.) также очень лестно отзывалась о Михаиле, считая его мастером работы с антирейтингом кандидата и негативными медийными волнами. Она планировала организовать мощную информационную платформу для воздействия на разные аудитории. Для этого Бродский им был очень нужен», - сообщает инсайдер.

Связь между Бродским и Гриценко косвенно подтверждает журналист-расследователь Андрей Дзиндзя, который в понедельник написал о том, что страницы обоих политиков в Википедии редактирует один и тот же человек – сотрудник «Обозревателя» Вячеслав Жайворонок. «Прямые доказательства предоставлю позже», - заявил Дзиндзя.

За последнее время опубликовано сразу несколько статей о связях киевского бизнесмена Бродского с международной преступностью. Так, издание USAnews рассказало историю о том, что Бродский причастен к рейдерскому захвату сети заправочных станций БРСМ-Нефть и уходу от уплаты многомиллиардного налогового штрафа. Для реализации этих преступных схем были привлечены гражданин Нидерландов Роланд Пипер и россиянин Даниэль (Евгений) Болотин.

Вторит этому и итальянское издание editorialeitaliano, утверждая, что якобы Михаил Бродский повлиял на своего давнего товарища, главу ГФСУ Романа Насирова, который помог «заморозить» выплату государству долга БРСМ-Нефти на сумму 1,8 млрд грн. Взамен брат Михаила Бродского Евгений был назначен управляющим компании. Перед этим владелец Сети АЗС, бывший министр энергетики Эдуард Ставицкий, совершил рейдерский захват 50-процентной доли своего бывшего партнера по бизнесу Андрея Бибы. В этом ему как раз и помогли хорошо известные в определенных кругах Пипер и Болотин.

В последние несколько недель Михаил Бродский занимается удалением публикаций из украинских и иностранных СМИ, которые касаются его бизнеса и биографии. По словам инсайдера, на это он уже потратил от 75 до 120 тысяч долларов. Одной из последних была удалена статья «Миша, не обижайшся»: Бродскому вспомнили свиней-убийц из 90-х». Она была опубликована на сайте Цензор.нет и удалена в течение нескольких часов, сейчас можно просмотреть только архивную копию. В публикации детально описана связь Михаила Бродского с криминальным миром Киева и его эксцентричные идеи по утилизации человеческих трупов. Автор также ссылается на «Украинскую правду», которая еще в 2000 году провела расследование и установила, что Бродский состоял в преступной группировке криминального авторитета «Киселя» (настоящее имя Владимир Кисель) и занимался отмыванием денег через несколько фиктивных фирм.

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