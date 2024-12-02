Трамп планирует назначить своего родственника советником по делам Ближнего Востока

Новоизбранный президент США Дональд Трамп объявил, что назначит Массада Булоса – отца своего зятя Майкла Булоса – советником по делам арабских государств и Ближнего Востока.
"Массад является опытным юристом и достопочтенным лидером в мире бизнеса, с большим опытом работы на международной арене", - написал Трамп в воскресенье в соцсети Truth Social, сообщает Укринформ со ссылкой на The Hill.
Он добавил, что Массад является "составителем соглашений и непоколебимым сторонником мира на Ближнем Востоке".
Отмечается, что Массад Булос является миллиардером из Ливана, чей сын Майкл женат на Тиффани Трамп.