Мир Трамп планирует назначить своего родственника советником по делам Ближнего Востока

2024-12-02 20:04

 

Новоизбранный президент США Дональд Трамп объявил, что назначит Массада Булоса – отца своего зятя Майкла Булоса – советником по делам арабских государств и Ближнего Востока.

"Массад является опытным юристом и достопочтенным лидером в мире бизнеса, с большим опытом работы на международной арене", - написал Трамп в воскресенье в соцсети Truth Social, сообщает Укринформ со ссылкой на The Hill.

Он добавил, что Массад является "составителем соглашений и непоколебимым сторонником мира на Ближнем Востоке".

Отмечается, что Массад Булос является миллиардером из Ливана, чей сын Майкл женат на Тиффани Трамп.

subscriber subscriber

Еще по теме

Команда Трампа изучает "План победы", капитуляции не будет, - Зеленский

2024-12-02 22:15

Трамп открыто объявил, что назначит на должность главы ФБР своего проверенного человека

2024-12-02 10:27

Трамп совещался с Орбаном относительно Украины — о чем шла речь

2024-12-01 09:30

У Трампа рассматривают несколько сценариев прекращения войны в Украине

2024-11-29 21:36

Еще новости в разделе "Мир"

Трамп планирует назначить своего родственника советником по делам Ближнего Востока

2024-12-02 20:04

роССийские военные и дипломаты аврально начали бежать из Дамаска – разведка

2024-12-02 16:48

фото + видео В Грузии возобновились акции протестов: правительство силовыми методами разгоняет митингующих

2024-12-01 13:30

Украинским беженцам в столице Литвы еще на год продлили бесплатный проезд

2024-11-29 16:31
Все статьи раздела "Мир"

Мир

Трамп планирует назначить своего родственника советником по делам Ближнего Востока 2024-12-02 20:04
роССийские военные и дипломаты аврально начали бежать из Дамаска – разведка 2024-12-02 16:48
фото + видео В Грузии возобновились акции протестов: правительство силовыми методами разгоняет митингующих 2024-12-01 13:30
Украинским беженцам в столице Литвы еще на год продлили бесплатный проезд 2024-11-29 16:31