Мир Трамп планирует назначить своего родственника советником по делам Ближнего Востока

2024-12-02 20:04

Новоизбранный президент США Дональд Трамп объявил, что назначит Массада Булоса – отца своего зятя Майкла Булоса – советником по делам арабских государств и Ближнего Востока.

"Массад является опытным юристом и достопочтенным лидером в мире бизнеса, с большим опытом работы на международной арене", - написал Трамп в воскресенье в соцсети Truth Social, сообщает Укринформ со ссылкой на The Hill.

Он добавил, что Массад является "составителем соглашений и непоколебимым сторонником мира на Ближнем Востоке".

Отмечается, что Массад Булос является миллиардером из Ливана, чей сын Майкл женат на Тиффани Трамп.