Политика Европарламент одобрил новые санкции против РФ - вступят в силу если Москва не освободит моряков

2018-12-13 08:10 195

Европарламент одобрил документ, которым предусматривается усиление санкций против РФ в случае, если украинские захваченные моряки не будут освобождены.

"Протокол Европейского парламента, который призывает ввести дополнительные санкции ЕС в отношении России, если украинские военнослужащие, захваченные 25 ноября, не будут освобождены, был принят", - сообщил на своей странице в Twitter корреспондент "Радио Свобода" Рихард Йозвяк.

По его словам, "за" соответствующее решение проголосовали 433 евродепутата, 105 – "против" и 30 человек воздержались от голосования.

Напомним, в июле 2014 года Европейский Союз ввел санкции в ответ на дестабилизирующие действия России в Украине. Были приостановлены переговоры о безвизовом режиме и о новом базовом соглашении о сотрудничестве, введен запрет на въезд в страны ЕС для должностных лиц из РФ и заморожены их активы, введены ограничительные меры торгового, финансового и военного характера.

Летом нынешнего года санкции продлили до 31 января 2019 года. Кроме того, Совет Европейского Союза продлил санкции против России за незаконную аннексию Крыма до 23 июня 2019 года.