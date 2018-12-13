Политика Порошенко пояснил, что именно имел в виду, говоря о войне с Россией

2018-12-13 11:42 180

Президент Украины объяснил, что он имел в виду, когда назвал войной захват Россией украинских кораблей в Керченском проливе.

По словам Петра Порошенко, все случившееся (захват украинских кораблей около Керченского пролива) "объясняется исключительно агрессивным поведением Кремля, постоянно покушающегося на суверенитет Украины".

"Говоря о войне в Керченском проливе, я имел в виду акт агрессии Российской Федерации против независимой и суверенной Украины", – объяснил Туску свои слова Порошенко.

Также президент добавил, что с его мнением солидарен весь цивилизованный мир: "Реакция со стороны других государств была ясная. Россия находится в полной изоляции".

Напомним, ранее Петр Порошенко публично обратился к Путину и назвал захват украинских кораблей в Керченском проливе войной.

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