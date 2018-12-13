Политика В Украине началась эпидемия гриппа

2018-12-13 16:10 120

 

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Украине превысила эпидемический порог. Минздрав прогнозирует три вида гриппа в этом эпидсезоне.

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Украине превысила эпидемический порог. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава в четверг, 13 декабря.

"Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ составляет 528,2 на 100 тысяч населения, что на 1,8% больше эпидемического порога по Украине. Эпидемические пороги превышены в таких областях: Харьковской – на 23%, в Житомирской, Сумской и Киевской – на 12%, в Донецкой – на 1,1%", – рассказали в пресс-службе.

Всего с 3 по 9 декабря в Украине гриппом и ОРВИ заболело 203 335 человек, из них 67,3% – дети до 17 лет, сообщили в ведомстве.

"По сравнению с прошлой неделей уровень заболеваемости среди взрослых и детей до 17 лет увеличился на 2,6% и 6,7% соответственно. Один человек умер в результате гриппа", – добавили в пресс-службе.

Согласно прогнозу Министерства здравоохранения, в эпидемический сезон в Украине ожидаются три вида гриппа.

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