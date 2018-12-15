Политика ОНЛАЙН В Киеве сегодня пройдет Объединительный собор украинских церквей: прямая трансляция

2018-12-15 11:00 318

 

Сегодня, 15 декабря, в стенах Софии Киевской после короткого молебна и обращения президента Петра Порошенко к мирянам и архиепископам Киевского и Московского патриархатов, а также Автокефальной церкви начнется Объединительный собор украинских православных церквей, который должен определить предстоятеля Поместной церкви, признанной Вселенским православием.

Председательствовать на Соборе должен представитель Вселенского патриарха митрополит Галльский Эммануил.

Планируется, что в ходе собора утвердят устав автокефальной церкви и изберут ее предстоятеля. У Софийского собора в Киеве уже собрались тысячи людей.

 



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