Политика ОНЛАЙН В Киеве сегодня пройдет Объединительный собор украинских церквей: прямая трансляция

2018-12-15 11:00 318

Сегодня, 15 декабря, в стенах Софии Киевской после короткого молебна и обращения президента Петра Порошенко к мирянам и архиепископам Киевского и Московского патриархатов, а также Автокефальной церкви начнется Объединительный собор украинских православных церквей, который должен определить предстоятеля Поместной церкви, признанной Вселенским православием.

Председательствовать на Соборе должен представитель Вселенского патриарха митрополит Галльский Эммануил.

Планируется, что в ходе собора утвердят устав автокефальной церкви и изберут ее предстоятеля. У Софийского собора в Киеве уже собрались тысячи людей.





