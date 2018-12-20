Политика Путин объяснил схему пользования Азовским морем

2018-12-20 17:00 417

Президент России Владимир Путин в свете недавнего инцидента в Керченском проливе заявил, что по договору в Азовском море прибрежная зона 5 километров - это территориальные воды России или Украины, а все остальное - общие воды. Об этом он сказал на масштабной пресс-конференции 20 декабря.

На вопрос журналиста, готова ли Россия признать всю акваторию Азовского моря своей, Путин ответил: "У нас есть договор: прибрежная зона 5 километров - это территориальные воды государства - России или Украины, а все остальное - общие воды. Мы готовы придерживаться этих договоренностей, и не будем совершать никаких противоправных действий".

Он отметил также, что в Керченских проливах сложная ситуация с точки зрения судоходства."Проливы узкие и мелкие, 13 метров. Все участники экономической деятельности знают, как там ходить. 11 сентября прошлого года, исполнив все требования, украинские суда были спокойно проведены нашем лоцманами, никто им не мешал, только помогли. А сейчас была кампания, возглавляемая Порошенко. Там в бортовом журнале было написано: "Проникнуть", - заявил Путин.

По его словам, Россия в строительство Керченского моста, электростанции и дорог запланировала вложить 300 миллиардов рублей.