Украинцы стали продавать бесплатные государственные бэби-боксы

В Украине начали выставлять на продажу беби-боксы, которые бесплатно были получены от правительства для молодых родителей.
На данный момент наборы первой необходимости можно купить на одной из платформ онлайн-объявлений.
"На OLX подобный набор можно приобрести от 400 до 1500 гривен. В большинстве своем, бэби-боксы просто теряют былую популярность либо становятся неактуальными по различным причинам", - передает издание.
Так, например, продавец из Киева за 1000 гривен предлагает "новый набор новорожденного" без "бодика".
"Причина продажи - поздно получили, неактуально", - уточнил продавец.
Другой продавец из Львова продает новый "пакет малыша" за 1400 гривен. Причина продажи не называется.