Украина Украинцы стали продавать бесплатные государственные бэби-боксы

2018-12-22 15:00 309

В Украине начали выставлять на продажу беби-боксы, которые бесплатно были получены от правительства для молодых родителей.

На данный момент наборы первой необходимости можно купить на одной из платформ онлайн-объявлений.

"На OLX подобный набор можно приобрести от 400 до 1500 гривен. В большинстве своем, бэби-боксы просто теряют былую популярность либо становятся неактуальными по различным причинам", - передает издание.

Так, например, продавец из Киева за 1000 гривен предлагает "новый набор новорожденного" без "бодика".

"Причина продажи - поздно получили, неактуально", - уточнил продавец.

Другой продавец из Львова продает новый "пакет малыша" за 1400 гривен. Причина продажи не называется.