Политика видео Нардеп Мосийчук пытался выдавить глаза доктору политических наук в прямом эфире

2018-12-25 09:11 309

Нардеп обвинил эксперта в работе на Кремль. В ответ политолог прозрачно намекнул на проблему с психическим здоровьем оппонента и посоветовал лечиться.

Нардеп-радикал Игорь Мосийчук и доктор политических наук Александр Семченко подрались в прямом эфире телеканала Newsone.

Конфликт произошел после того, как Мосийчук заявил, что Семченко "работает на Кремль". В ответ на это Семенченко заявил, что "душевнобольными должны заниматься психиатры".

После словесной перепалки Мосийчук с нецензурной бранью накинулся на оппонента и потребовал, чтобы тот ушел с эфира. От удара тростью эксперт сумел увернуться и блокировал Мосийчука. После этого обое упали на пол студии и продолжили выяснять отношения. оказавшись на лопатках, нардеп предпринял очаянную попытку одолеть соперника. Применил  запрещенный практически во всех единоборствах прием - пальцами пытался выдавить глаза. К счтастью для доктора политичеких наук, данный прием Мосийчуку не удался. Вскоре драчунов разняли подоспевшие коллеги и охранники.

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