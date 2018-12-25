Политика Варфоломей пошутил, что автокефалия стоила Порошенко много конфет и шоколада

2018-12-25 10:12 207

Константинопольский патриарх Варфоломей на встрече с детьми пошутил, что взял за автокефалию для украинской церкви с президента Петра Порошенко не деньги, а конфеты и шоколад.

Как передает греческая газета Kathimerini, Вселенский патриарх пояснил, что Порошенко имеет шоколадную фабрику и, как и президент США Дональд Трамп, является предпринимателем.

"Сейчас, с радости автокефалии его церкви, хотя русская церковь обвиняет меня в том, что я взял деньги за эту автокефалию, я взял не деньги, а много конфет и шоколада с фабрики Порошенко", – сказал Варфоломей.

После этого он также раздал конфеты детям, пришедшим колядовать в резиденцию патриарха в Фанаре.