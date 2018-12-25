Политика Варфоломей пошутил, что автокефалия стоила Порошенко много конфет и шоколада

2018-12-25 10:12 207

Константинопольский патриарх Варфоломей на встрече с детьми пошутил, что взял за автокефалию для украинской церкви с президента Петра Порошенко не деньги, а конфеты и шоколад.

Как передает греческая газета Kathimerini,  Вселенский патриарх пояснил, что Порошенко имеет шоколадную фабрику и, как и президент США Дональд Трамп, является предпринимателем.

"Сейчас, с радости автокефалии его церкви, хотя русская церковь обвиняет меня в том, что я взял деньги за эту автокефалию, я взял не деньги, а много конфет и шоколада с фабрики Порошенко", – сказал Варфоломей.

После этого он также раздал конфеты детям, пришедшим колядовать в резиденцию патриарха в Фанаре.

Еще по теме

Эксперты: Медведчук – не оппозиция

2018-12-21 13:05 1101

Порошенко потребовал не захватывать храмы УПЦ Московского патриархата

2018-12-19 15:14 486

Дефолта пока не будет: МВФ утвердил кредит для Украины - получим в долг еще почти 4 миллиарда долларов

2018-12-19 09:11 768

Участвующим в Объединительном соборе иерархам МП запретили священослужения

2018-12-18 09:38 393

Еще новости в разделе "Политика"

Варфоломей пошутил, что автокефалия стоила Порошенко много конфет и шоколада

2018-12-25 10:12 207

видео Нардеп Мосийчук пытался выдавить глаза доктору политических наук в прямом эфире

2018-12-25 09:11 309

Цепная реакция на Донбассе: В ОБСЕ признали, что грядет новое обострение конфликта

2018-12-25 08:10 273

Потому что мало денег: певца Виктора Салтыкова не пустили в Украину

2018-12-24 19:00 603
Все статьи раздела "Политика"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Варфоломей пошутил, что автокефалия стоила Порошенко много конфет и шоколада 2018-12-25 10:12 207
видео Нардеп Мосийчук пытался выдавить глаза доктору политических наук в прямом эфире 2018-12-25 09:11 309
Цепная реакция на Донбассе: В ОБСЕ признали, что грядет новое обострение конфликта 2018-12-25 08:10 273
Потому что мало денег: певца Виктора Салтыкова не пустили в Украину 2018-12-24 19:00 603

Лента

КАРТА 12:43 Сегодня Украину ждут новые снегопады, мороз заметно усилится
12:14 Охота на форварда: Барселона дает за Мбаппе 150 млн евро и Коутиньо
11:42 Как в кино: В Днепре воры пытались сбежать по веревке из простыней
11:13 Снегопад оставил без света более ста городов и сел в 8 областях Украины
КАРТА 10:41 В зоне ООС быстро растет число обстрелов - ранены трое украинских солдат
10:12 Варфоломей пошутил, что автокефалия стоила Порошенко много конфет и шоколада
09:40 Рой Ходжсон заявил, что Гвардиола не сможет всегда оставаться непобедимым
видео 09:11 Нардеп Мосийчук пытался выдавить глаза доктору политических наук в прямом эфире
ОБНОВЛЯЕТСЯ 08:39 Сколько сегодня стоит газ для авто в Киеве и области
08:10 Цепная реакция на Донбассе: В ОБСЕ признали, что грядет новое обострение конфликта