Детали Золотарев: Санкционный списки РФ - у Бойко и Ко сдали нервы

2018-12-25 21:45 282

 

«Уже сейчас очевидно, что объединительная деятельность Медведчука в бело-голубом сегменте электорального поля результата не дала.

Количество претендентов на эту нишу (по последним соцопросам ее емкость составляет около 25%) не снизилось до одного, а выросло, как минимум, до трех. У представителей концессии начали сдавать нервы», об этом на своей странице в ФБ пишет политолог Андрей Золотарев. Далее, он отмечает, что пошли обращения в правоохранительные органы, дешевые информационные провокации. Теперь же, по его мнению, «позвали на помощь «дядю Вову». Об этом полутора месяцами ранее политолог уже писал в материале о подтексте санкционного списка РФ. «Когда появилась первая редакция санкционных списков я предположил, что по всей видимости, Москва будет усиливать давление, деля оппозиционеров на «правильных» и «неправильных» с точки зрения ее интересов. Показательный нюанс везде делают акцент на том, что под раздачу попала «промышленная» часть ОппоБлока, ну и разумеется про Мураева ополовинившего рейтинг Рабиновича не забыли. При этом чудесным образом в санкционный список не попали два оставшихся в ОБ персонажа : Кивалов и Звягильский. И тот и другой не голосовали на исключение Бойко», отмечает эксперт.

Золотарев считает, что так вознаграждено не включением в санкционный список примерное политическое поведение. И это, по его мнению, четкий знак того, что список готовился не в Москве, он в Москве был подписан. С точки зрения политтехнологий, отмечает он, для проформы надо было бы хотя бы пару персонажей из оппозиционной платформа за жизнь включить. «Без этого полный провал и сдача актива с потрохами. Уж слишком марионеточно на фоне дополненного списка выглядят «заж…цы», пишет Золотарев.

«Ведь, что у нас получается. Компрадорский и зависимый от «вашингтонского обкома» характер нынешней украинской власти сегодня самоочевиден. Теперь, четко видны и протеже Кремля. И получается, что если твоя позиция не маргинальна по отношению к Москве и Вашингтону, то она скорее всего проукраинская», подытожил политолог.

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