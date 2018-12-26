Политика Порошенко пригрозил России новым ударом: кого коснется

2018-12-26 19:30 351

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Совет национальной безопасности и обороны рассмотрит санкции против России за ее агрессию в Керченском проливе.

Такое заявление глава государства сделал во время срочного заседания СНБО в среду, 26 декабря. По его словам, в расширенный санкционный список Украины попадут депутаты нелегитимной Государственной думы РФ.

"Сегодня в повестку дня СНБО внесен проект принятия решений о применении санкций Украины за незаконное проведение выборов на оккупированной территории нашего государства - на Донбассе, за агрессию против нашего государства в Черном море, возле Керченского пролива", - сказал он.

Порошенко также уточнил, что под санкции попадут те, кто атаковал украинские корабли, те, кто был причастен к незаконным судебным процессам, задержаниям, те, кто отдавал приказы.

Глава государства отметил, что речь идет о депутатах из фракций "Единая Россия" и "ЛДПР", а также предприятиях-поставщиках Вооруженных сил РФ.

"Значительное количество депутатов Государственной Думы, в том числе от фракций "Единая Россия", "ЛДПР" также решением вводятся в санкционный список", - сказал президент.

Он также сообщил, что в этот список будут внесены предприятия, которые "тем или иным способом противодействуют Украине, обеспечивают военную составляющую поставок в вооруженные силы РФ".

"СНБО рассмотрит санкции против РФ за агрессию в Керченском проливе и организацию фейковых "выборов" на оккупированной части Донбасса", - передал слова президента его пресс-секретарь Святослав Цеголко в Twitter.