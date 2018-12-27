Детали НКРЭКУ и "Укрэнерго" не смогли сформулировать, каким образом ДТЭК злоупотреблял рыночным положением, - Бузаров

2018-12-27 11:09 66

Адвокат, эксперт в области международной политики Андрей Бузаров считает, что решения Антимонопольного комитета по делу ДТЭК станет маркером для западных инвесторов. Об этом он написал на свой странице в Facebook.

"Антимонопольный решил закончить многолетнюю эпопею с исследованием рынка производства электроэнергии еще в этом году – финальное заседание АМКУ назначено на 28 декабря. Что ж, похвально. Ведь нет ничего хуже незаконченных дел, особенно таких громких как дело ДТЭК. За три года расследования заявители (НКРЭКУ и "Укрэнерго") так и не смогли внятно сформулировать – каким же именно образом ДТЭК злоупотреблял рыночным положением", - пишет Бузаров.

По его мнению, с юридической стороны дело не представляет сложности.

"Вопрос даже не в том, что доля компании (ДТЭК – ред.) на рынке производства электроэнергии всего 26%. Все дело в том, что можно иметь какую угодно долю (например, у "Укрэнерго" в сегменте передачи э/э магистральными сетями она вообще 100%), но существующая модель рынка не дает его участникам права на самодеятельность. Тарифы устанавливает НКРЭКУ, объемы производства – МЭУП, диспетчерское управление ОРЭ осуществляет "Укрэнерго", - утверждает он.

По информации эксперта, инвестиционному сообществу важно удостовериться, что решения органов власти в Украине принимаются в рамках законодательства и не подвергаются влиянию со стороны политики.

"Это предметно-юридическая сторона вопроса. Она мало интересует всевозможных активистов, но очень важна для потенциальных инвесторов в украинскую энергетику. Насколько мне известно, они внимательно следят за данным расследованием. И способность АМКУ принять решение по Закону, а не руководствуясь политическими соображениями, для них станет одним из маркеров инвестиционной пригодности Украины", - подчеркнул Бузаров.

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) перенес рассмотрение дела, возбужденного по признакам нарушения "ДТЭК Днипроэнерго", "ДТЭК Захидэнерго" и "ДТЭК Востокэнерго" законодательства о защите экономической конкуренции, с 17 января 2019 года на 28 декабря текущего года. Новые сроки рассмотрения дела указаны в повестке заседания АМКУ, обнародованной на сайте комитета.

Комитет дважды рассматривал дело на открытых заседаниях, но переносил принятие решения в связи с необходимостью изучения новых материалов. Из предварительных выводов АМКУ следует, что рынок генерации электроэнергии является высоко центрированным, при этом компании не имеют реальной рыночной власти, соответственно, не могут диктовать свои условия на рынке, не могут ограничивать конкуренцию, не могут влиять на цену или создавать искусственный дефицит.

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