Світ До зали слави рок-н-ролу з початку року увійшли вже 18 нових артистів та гуртів

2026-04-17 13:33

Зала слави рок-н-ролу оголосила імена нових учасників, які увійдуть до престижного списку у 2026 році. Цьогоріч до нього потрапили 18 артистів і гуртів.

До головної категорії Виконавці увійшли:

  • Oasis
  • Філ Коллінз
  • Iron Maiden
  • Wu-Tang Clan
  • Sade
  • Біллі Айдол
  • Joy Division / New Order
  • Лютер Вандросс

Водночас до списку не потрапили такі зірки, як Мерая Кері, Шер, Pink, Шакіра, Ленні Кравіц та гурт Jane's Addiction.

Окрім основної категорії, ще 10 діячів музичної індустрії відзначили у спеціальних номінаціях.

До категорії Вплив на розвиток музики увійшли:

  • Селія Круз
  • Фела Куті
  • Квін Латіфа
  • MC Lyte
  • Грем Парсонс

У категорії Музична майстерність відзначили:

  • Лінда Крід
  • Аріф Мардін
  • Джиммі Міллер
  • Рік Рубін

Почесну нагороду імені Ахмета Ертегюна отримав телеведучий Ед Салліван.

Зала слави рок-н-ролу щороку вшановує найвпливовіших музикантів і діячів індустрії, які зробили значний внесок у розвиток сучасної музики.

