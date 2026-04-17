До зали слави рок-н-ролу з початку року увійшли вже 18 нових артистів та гуртів

2026-04-17 13:33

Зала слави рок-н-ролу оголосила імена нових учасників, які увійдуть до престижного списку у 2026 році. Цьогоріч до нього потрапили 18 артистів і гуртів.

До головної категорії Виконавці увійшли:

Oasis

Філ Коллінз

Iron Maiden

Wu-Tang Clan

Sade

Біллі Айдол

Joy Division / New Order

Лютер Вандросс

Водночас до списку не потрапили такі зірки, як Мерая Кері, Шер, Pink, Шакіра, Ленні Кравіц та гурт Jane's Addiction.

Окрім основної категорії, ще 10 діячів музичної індустрії відзначили у спеціальних номінаціях.

До категорії Вплив на розвиток музики увійшли:

Селія Круз

Фела Куті

Квін Латіфа

MC Lyte

Грем Парсонс

У категорії Музична майстерність відзначили:

Лінда Крід

Аріф Мардін

Джиммі Міллер

Рік Рубін

Почесну нагороду імені Ахмета Ертегюна отримав телеведучий Ед Салліван.

Зала слави рок-н-ролу щороку вшановує найвпливовіших музикантів і діячів індустрії, які зробили значний внесок у розвиток сучасної музики.