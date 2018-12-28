Политика В ГФС не признали приказ о восстановлении Насирова, подписанный самим Насировым

2018-12-28 11:40 171

В Госфискальной службе не признают скандального восстановления в должности своего экс-руководителя Романа Насирова, уверяя, что нынешний глава ГФС - легитимный.

Пресс-секретарь ГФС Наталья Непряхина заявила в Facebook, что приказ о выполнении решения Окружного админисуда Киева от 11 декабря 2018 года о восстановлении Насирова на должности, подписанный самим Насировым, является неправомерным.

"Роман Насиров был сегодня в ГФС. Нет, силой кабинет не захватывал. Руководителем ГФС является Александр Власов, назначенный на должность Кабмином 5 сентября 2018 года", – написала Непряхина.

Также она объяснила, что возобновление в должности руководителя центрального органа исполнительной власти является компетенцией Кабмина.

Минфин вносит проект, а правительство выдает отдельное распоряжение о назначении.

"В случае принятия правительством решения о восстановлении Романа Насирова в должности руководителя ГФС, фискальная служба должна выдать приказ об объявлении распоряжения Кабмина о восстановлении Насирова на указанной должности", - уверяют в ГФС.