Украина В ГФС рассказали, что нашли при обысках в КГГА и коммунальных предприятиях Киева

2021-05-24 15:43

Госфискальная служба подвела итоги обысков, проведенных в последние недели в КГГА, столичных коммунальных предприятиях и подрядных компаниях.

Глава ГФС Вадим Мельник  призвал не искать политическую подоплеку в действиях правоохранителей. Как он сообщил в эфире ТВ, сбор доказательной базы по уголовным делам, в рамках которых были проведены обыски, занял от 4 до 6 месяцев. Всего ГФС расследует девять уголовных дел, касающихся уклонения от уплаты налогов и хищений имущества городской общины Киева.

Так, одно из дел касается возможных хищений 80 млн грн, которые были перечислены предприятию Киевметрострой за фиктивный ремонт специализированного тоннелепроходческого комплекса. На данный момент выясняют, кто присвоил данную сумму, а также техническое состояние объектов ремонта.

Также ГФС расследует возможные хищения при ремонте трамвайной линии в Деснянском районе Киева, от станции метро Лесная до Дарницкого вокзала. Стоимость ремонта одного километра колеи составила 82 млн грн. При этом отмечается, что деньги за ремонт получила фирма, которая не проводила ремонт - его выполняло КП Киевпастранс.

Кроме того, Мельник рассказал о возможных манипуляциях с тендерами в Киевтеплоэнерго. Там из общей суммы тендеров в 260 млн грн суммы нарушений могут составлять от 16 млн до 36 млн грн.

 

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