Детали Монополий на рынке производства электроэнергии в Украине нет, - АМКУ

2018-12-28 12:56 102

АМКУ принял решение закрыть дело о возможном злоупотреблении монопольным (доминирующим) положением группы ДТЭК на рынке производства электроэнергии. Трехгодичное расследование не выявило нарушений со стороны компании.

Данное решение комитет принял на заседании 28 декабря.

Как следует из отчета АМКУ, в 2015-2017 годах доля группы ДТЭК в производстве электроэнергии составляла 24-26%, что соответствует нормам законодательства. Согласно закону Украины "О защите экономической конкуренции" монопольным (доминирующим) положением хозяйствующего субъекта может быть признано в том случае, если его доля на рынке превышает 35%.

В свою очередь, рыночная доля НАЭК "Энергоатом" в 2015-2017 годах колебалась в пределах 54-57%. Однако, как отмечается в отчете АМКУ, в существующей модели Оптового рынка электрической энергии Украины (ОРЭ), регулируемого государством, ни один субъект хозяйствования, осуществляющий деятельность на рынке, не способен влиять на условия оборота товара (электрической энергии), в том числе, выбирать контрагента, определять объемы и цену реализации электроэнергии, условия договоров и т.д.

Вся произведенная электроэнергия продается генерирующими компаниями государственному предприятию "Энергорынок" по ценам, установленным НКРЭКУ. Таким образом, рыночная власть участников рынка генерации электрической энергии в существующей модели ОРЭ не может быть реализована в связи с существующими административными ограничениями, - утверждают в АМКУ.

Напомним, что в 2015 году Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) обратилась в Антимонопольный комитет Украины с требованием расследовать признаки монопольного (доминирующего) положения группы ДТЭК ("ДТЭК Западэнерго", "ДТЭК Днепрэнерго", "ДТЭК Востокэнерго") на рынке генерации электроэнергии.

Источник: ukranews