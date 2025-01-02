Мир Сегодня Украина начала в ночное время продавать электроэнергию Молдове

2025-01-02 14:33

Государственная компания Молдовы Energocom сообщила о закупке электроэнергии, необходимой для покрытия дефицита 2 января, в частности из Украины, сообщает NewsMaker.

В компании отметили, что были зарезервированы необходимые мощности на четверг, 2 января.

Там также пояснили, что поскольку поставки электроэнергии на границе Молдовы и Румынии ограничены диапазоном 315 МВт из необходимых 650-800 МВт, часть электроэнергии резервируют на ежедневных аукционах по мощностям, не используемым на других границах Румынии с соседними странами.

"Мы дополнительно будем закупать электроэнергию у украинского Энергоатома – в ночные часы, когда у наших коллег есть избыток энергии и они могут ее экспортировать", – отметили в Energocom.

Между тем, правительственная комиссия Молдовы по чрезвычайным ситуациям отчиталась в среду о покрытии дефицита электроэнергии после прекращения поставок российского газа.

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