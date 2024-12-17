Экономика Украина значительно увеличила объемы импорта электроэнергии из ЕС

2024-12-17 11:30

Украина на треть увеличила суточный объем импорта электроэнергии. Об этом сообщило Укрэнерго.

"Импорт будет происходить в течение суток из Польши, Румынии, Словакии, Венгрии, Молдовы. Общим объемом 21 226 МВтч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 1142 МВт", - говорится в сообщении.

Для сравнения объем импорта предыдущего рабочего дня составлял 13447 МВт/ч.

Тем временем потребление электроэнергии отвечает сезонным показателям. Сегодня, по состоянию на 6:00, его уровень был на 1,5% выше, чем в пятницу.