Детали Ахметов не виновен – журналист издания «Наші гроші»

2018-12-28 15:23 336

Журналист интернет-издания «Наші гроші» Юрий Николов, присутствующий на заседании Антимонопольного комитета по делу ДТЭК обнародовал окончательный вердикт АМКУ.

«Закрыть производство. Терентьев (глава АМКУ) сказал, что «окремых думок» нет. Признался, что голосование было 5 против 1. АМКУ таким образом признал, что Ахметов невиновен», - написал Николов на свой странице в Facebook.

Как сообщалось, АМКУ принял решение закрыть дело о возможном злоупотреблении монопольным (доминирующим) положением группы ДТЭК на рынке производства электроэнергии. Трехгодичное расследование не выявило нарушений со стороны компании.

Как следует из отчета АМКУ, в 2015-2017 годах доля группы ДТЭК в производстве электроэнергии составляла 24-26%, что соответствует нормам законодательства. Согласно закону Украины "О защите экономической конкуренции" монопольным (доминирующим) положением хозяйствующего субъекта может быть признано в том случае, если его доля на рынке превышает 35%.

Вся произведенная электроэнергия продается генерирующими компаниями государственному предприятию "Энергорынок" по ценам, установленным НКРЭКУ. Таким образом, рыночная власть участников рынка генерации электрической энергии в существующей модели ОРЭ не может быть реализована в связи с существующими административными ограничениями, - утверждают в АМКУ

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Детали

Ахметов не виновен – журналист издания «Наші гроші» 2018-12-28 15:23 336
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