ВОЙНА В Украине Почему ночью применяются графики отключений: объяснение ДТЭК

2024-07-27 16:30

Многие предприятия работают в ночное время суток.

Дефицит в энергосистеме круглосуточный. Электроэнергии не хватает на всех даже ночью. Именно поэтому графики отключений света применяют и в ночное время.

Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК.

Отмечается, что в результате обстрелов было потеряно около девяти гигаватт мощностей, а это около половины прошлогоднего пикового потребления зимой.

"Также ночью не работают солнечные электростанции, которые днем наоборот помогают энергосистеме чистыми киловаттами. Еще на фактор отключений влияет то, что ночью обычно гидроэлектростанции закачивают воду. Для этого им также нужна энергия. Критическая инфраструктура, заводы, предприятия, все перенесшие свою работу на ночь", — объяснили в компании.

В ДТЭК отмечают: так как отключения света происходят в течение всего дня, некоторые потребители подстраиваются под это и переносят свои бытовые дела на ночь. К примеру, греют бойлер, стирают вещи или гладят.

"Все это они делают ночью, потому что по графику у них есть свет", — подчеркнули в компании.

Как сообщалось, в Украине отменили отключение света в части населенных пунктов. Речь идет, в частности, о территориях у границы с агрессором Россией и Беларусью. Кабмин ввел соответствующую норму.