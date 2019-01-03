Детали Новинский: власть совершает рейдерский захват руками музейных служащих

2019-01-03 17:34 141

 

«Как стало известно из достоверных источников, руководству Национального Киево-Печерского историко-культурного и Кременецко-Почаевского государственного историко-архитектурного заповедников даны негласные указания представителями Администрации Президента расторгнуть договора аренды с Украинской Православной Церковью» сообщает на своей странице в Фейсбук глава фракции Оппозиционного блока Вадим Новинский. Политик утверждает, что руками служащих этих музеев власть совершает рейдерский захват двух православных святынь - Киево-Печерской и Почаевской Лавр. Также , по его информации, областные и районные администрации получили от министерства культуры инструкции об организации массовых «добровольных» переходов общин в ПЦУ в регионах. «Если украинские суды своими решениями легализуют рейдерство – это будет сигналом, что возможности украинского правосудия для защиты прав верующих исчерпаны. Мы будем обращаться в Европейский Суд по правам человека», обещает Новинский.

Политик уверен, что права верующих – базовые права, гарантированные украинской Конституцией и Европейской Конвенцией по правам человека. А власть продолжает грубо нарушать их, дискриминировать граждан по религиозному признаку, лишать права на свободу совести и вмешиваться в церковные дела. Так же По мнению Новинского, Государственный аппарат работает на уничтожение единственной в Украине канонической православной конфессии – Украинской Православной Церкви.

Обращаясь к президенту Порошенко, Новинский Уверяет, что захват двух православных святынь - Киево-Печерской и Почаевской Лавр - это слишком ли высокая цена, которую тот готов заплатить за то, чтобы остаться при власти. «Можно каждый день писать отчеты о том, сколько храмов и приходов перешли в искусственно создаваемую вами «церковь» и прикрывать этим процессом развал экономики. Может, настала пора заняться вашими прямыми обязанностями, а не вмешательством в церковные дела?», призывает депутат.

Новинский также обратился к коллегам-депутатам Верховной Рады Украины. «Если сегодня мы позволим бросить Украину в бездну искусственно созданного межправославного конфликта, то права называться парламентом у нас больше не будет. Призываю вас проголосовать инициированный Оппозиционным блоком проект Постановления о моратории на изменения конфессиональной принадлежности храмовых сооружений до конца 2019года».

Глава фракции Оппозиционный блок также предупредил всех чиновников, готовых поставить свои подписи под документами, открывающими путь к церковному рейдерству: «президенты приходят и уходят, а за каждую подпись, за каждый компромисс с собственной совестью придётся отвечать по закону». Обращаясь кпосольствам и дипломатическим миссиям иностранных государств и международных организаций с просьбой сделать все возможное в плане воздействия на власть в Украине, Новинский просит не допустить возникновения очагов религиозных конфликтов в самом центре Европы.

«Мы будем защищать наши православные святыни всеми законными способами. Но сегодня речь идет не только о собственности одной конфессии. Соблюдение базовых прав человека отличает цивилизованное государство от средневекового, поэтому речь сегодня идет и о будущем Украины как демократического государства.»

 

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