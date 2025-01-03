ВОЙНА В Украине Зеленский сообщил о неожиданном эффекте от захвата части территории Курской народной республики

2025-01-03 16:44

Захват и удержание украинскими военными части территории Курской народной республики произвело сильное впечатление на страны глобального юга. Об этом рассказал президент Владимир Зеленский в интервью ТВ.

Он подчеркнул, что Курск является сильным козырем на всех переговорах, однако неожиданным для него стало то, как это повлияло на политиков южных стран.

"Курск очень сильный козырь во всех переговорах. Особенно со странами, которые нам очень важны, особенно со странами глобального юга. Я никогда не думал, что это на них оказало бы такое большое влияние, потому что они были настолько под влиянием "непобедимой россии"", – сказал он.

Также украинский лидер заявил, что отправка северокорейских военных на территорию Курщины являлась тактической ошибкой рашистов.

"Они (русские) взяли северокорейский контингент. Куда они его направили? Именно туда (на Курщину – ред.). Я считаю, что это их тактическая ошибка. Желаю им их побольше. И поэтому их 12 тысяч, которые пришли из оружием, а корейские (военные – ред.) также не смогли ничего сделать. Все это работает против России, все это выглядит сильным доводом за нас", - добавил он.