Политика ОНЛАЙН Исторический момент подписания Варфоломеем Томоса для Украины: видео-трансляция

2019-01-05 12:00 165

После божественной литургии грамота будет передана предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию.

В Стамбуле 5 января проходит церемония официального подписания Томоса о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины Вселенским патриархом Варфоломеем.

6 января после божественной литургии грамота будет передана предстоятелю ПЦУ митрополиту Епифанию. На следущий день Томос разместят в Софии Киевской, где 15 декабря объединительный собор учредил единую поместную церковь Украины и избрал ее руководителя.

В Стамбул на подписание Томоса для Украины, кроме Епифания и президента Петра Порошенко, прибыли председатель Верховной Рады Андрей Парубий, третий президент Виктор Ющенко и министр обороны Степан Полторак.

Издание Радио Свобода ведет онлайн с места пописания Томоса для Украины:

Порошенко, тем временем, уже встретился с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, с которым обсудил политические и торговые отношения между странами. Также поднимался вопрос Крыма.