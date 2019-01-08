Детали фото В ФРГ не проданные новогодние елки скормили слонам из зоопарка

2019-01-09 11:01 213

В знаменитом берлинском зоопарке новогодние елки скормили животным. Интересно, что хвойные подарки достались не только травоядным, но и хищникам.

"Ненужные берлинские новогодние елки отвезли в Tierpark. Зоопарк принимал только свежие деревья и только те, которые остались у продавцов. Те, которые побывали в домах у местных жителей не принимали, потому что могут содержать химикаты или остатки украшений", - сообщает Daily Mail.

Больше всего елки ели слоны. Для остальных животных на хвойные повесили съедобные украшения. В частности, для тигров - мясо.

 

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