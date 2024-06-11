Политика Проделки Орбана в Европе достали всех: Венгрия может быть лишена права вето в ЕС

2024-06-11 20:04

Как сообщает западная пресса, в Совете Европейского Союза впервые официально высказана идея начать процедуру лишения Венгрии, которая в следующем месяце должна получить председательство в Раде, права вето. С таким предложением выступила Бельгия, председательствующая в Совете ЕС на ротационной основе, сообщила глава министерства иностранных дел Бельгии Аджи Лябиб в интервью изданию Politico.

Бельгия предлагает лишить Венгрию права вето в ЕС

В разговоре с прессой бельгийский министр иностранных дел выступила за то, чтобы применить к Будапешту процедуру выражения недоверия по статье 7 Договора о ЕС, то есть активизировать последнюю опцию, которая может привести к приостановлению права голоса страны в Евросоюзе. В частности, она отметила: "Европа тяжело двигается вперед, и одно государство все чаще занимает позицию, заключающуюся в блокировании и вето", имея в виду Венгрию.

Аджи Лябиб намекнула на возможные методы решения проблемы: "Я думаю, что мы должны смело принимать решения: идти до конца, активировать статью 7 до конца, которая предусматривает прекращение права вето".

Следует упомянуть, что в 2018 году Европейский парламент уже запускал первый этап процедуры по статье 7 против Венгрии, но этот процесс зашел в тупик. Процедура так и не дошла до следующей стадии, предусматривающей серьезнейшую политическую санкцию, которую Евросоюз может наложить на страну-члена, – приостановление права голоса при принятии решений ЕС.

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Именно поэтому глава бельгийского МИД подчеркнула необходимость существенных изменений уже сейчас: "Это момент истины. Или мы выполняем свои обязанности, требующие политического мужества и силы воли. Или мы создаем механизмы, которые не работают. Поэтому мы должны сделать выбор".

От этих изменений зависит будущее ЕС, о чем Лябиб тоже прямо заявила в интервью: "Если мы идем до конца с этим механизмом, он должен работать. Если он не работает, мы должны реформировать его. Это будущее Европейского Союза".

Кроме того, это, по ее мнению, должно служить напоминанием всем остальным членам Евросоюза: "Это также напоминание о том, что быть членом Европейского Союза означает уважать ценности, иметь права, доступ к фондам, быть частью единого рынка, уважать ценности свободы, свободы выражения взглядов и независимости судебной системы", – сказала Лябиб.

Бельгийскую инициативу поддерживает сосед Венгрии Австрия

Не менее интересным моментом можно считать то, что предложение Бельгии продлить процедуру лишения Венгрии права голоса поддержала Австрия – страна, которая имела с Венгрией обширную общую историю в рамках Австро-Венгерской империи.

Глава министерства иностранных дел Австрии Александер Шалленберг сказал о разочаровании политикой официального Будапешта. "Мы ожидаем, что все 27 членов ЕС будут полностью придерживаться принципов, на которых основан наш общий Союз. Исходя из этого, мы поддерживаем строгое продление процедуры по статье 7 в отношении Венгрии", – отметил он.

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Кроме того, похоже, что представители Германии в Европейском парламенте также не прочь поддержать бельгийскую инициативу.

"В Европарламенте Венгрию давно обсуждают как сложный случай, – отметил глава политической группы "Европейская народная партия", евродепутат от Германии Манфред Вебер, намекая на проблемы с демократией и верховенством права в Венгрии. – Я хотел бы увидеть, что ответит нам Европейский совет по нашему запросу инициировать седьмую статью".

Также призывы "одолеть шантаж Орбана" прозвучали в словах вице-президента группы социалистов, португальского евродепутата Педро Маркуса и немецкого евродепутата от зеленых Терри Райнтке. Она вообще призвала не придумывать сложные юридические конструкции, чтобы принять решение о финансовой помощи Украине без Венгрии, а выбрать "более простой путь – действовать в соответствии с седьмой статьей".

Пророссийская, антиукраинская и, по сути, антиевропейская позиция Венгрии рано или поздно может иметь соответствующие последствия в виде санкций и лишения права голоса в органах руководства Евросоюза.

И хотя бельгийская инициатива только выдвигается на обсуждение, можно констатировать запоздалый, но серьезный шаг стран-членов ЕС по устранению деструктивного влияния правительства Виктора Орбана на работу Евросоюза.