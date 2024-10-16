Политика На этой неделе Байден встретится в Берлине с Шольцем, Макроном и Стармером

2024-10-16 15:38

Президент США Джо Байден планирует на этой неделе посетить Германию и встретиться там с тремя европейскими лидерами. Об этом сообщает CNN.

Трое влиятельных западных чиновников в комментарии изданию заявили, что Байден встретится с канцлером Германии Олафом Шольцем, президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Берлине.

На прошлой неделе Байден должен был председательствовать на заседании Контактной группы по обороне Украины в формате Рамштайн, где должен быть и президент Украины Владимир Зеленский. Однако визит президента США в Германию отменили на фоне бедствия, которое совершил ураган Милтон в штате Флорида.