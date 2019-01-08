В связи с резким понижением температуры и новыми снегопадами напоминаем про основные способы выбраться из снежного плена, а также список телефонов, по которым водители могут обратиться за помощью если застряли в дороге.
Как выехать из снежного сугроба - советы инструктора:
Тем, кто самостоятельно не смог выбраться из снежного плена, во всех областях страны помощь окажут спасатели и спецбригады Укравтодора. Обращаться можно в любое время суток!
Аналитически-диспетчерская группа Укравтодора: +380 (44) 287 11 40, kae@ukravtodor.gov.ua
Винницкая область –
+380 (432) 67 01 92
Волынская область –
+380 (332) 78 54 69,
+380 (332) 25 01 92
Донецкая область –
+380 (62) 352 22 55,
моб. +380 (095) 152 53 04
Днепропетровская область –
+380 (56) 234 16 84,
+380 (56) 246 94 10,
моб. +380 (96) 874 47 30,
+380 (66) 682 58 90
Житомирская область –
+380 (41) 2 47 05 34 и 47 05 35
Закарпатская область –
+380 (31) 264 30 49
Запорожская область –
+380 (61) 787 64 30,
+380 (061) 787-54-35
Ивано-Франковская область –
+380 (34) 254 93 03
Киевская область –
+380 (44) 200 04 70
Кировоградская область –
+380 (52) 237 90 57
Луганская область –
+380 (64) 524 11 25,
+380 (50) 305 16 49
Львовская область –
+380 (32) 263 03 69,
+380 (67) 370 80 67
Николаевская область –
+380 (51) 256 41 16,
+380 (67) 512 65 41
Одесская область –
+380 (48) 778 24 07,
+380 (48) 778 25 97,
+380 (95) 279 39 58,
+38 050 417 17 50
Полтавская область –
+380 (532) 22 16 04
+380 (50) 409 80 01
Ровенская область –
+380 (36) 226 46 10,
+380 (36) 226 46 60
Сумская область –
+380 (542) 700281,
+380 (50) 307 56 92
Тернопольская область –
+380 (35) 252 65 32
Харьковская область –
+380 (57) 336 79 33,
+380 (57) 336 77 00
Херсонская область –
+380 (55) 236 77 88,
+380 (55) 236 77 66
Хмельницкая область –
+380 (38) 278 32 59,
+380 (38) 278-32-53
Черкасская область –
+380 (472) 71 45 34
Черновицкая область –
+380 (37) 258 38 84
Черниговская область –
+380 (0462) 661 893,
+380 (95) 271 43 74