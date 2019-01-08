Украина Что делать и куда звонить за помощью, если застрял в снегу на зимней дороге

2019-01-08 15:12 243

В связи с резким понижением температуры и новыми снегопадами напоминаем про основные способы выбраться из снежного плена, а также список телефонов, по которым водители могут обратиться за помощью если застряли в дороге.

Как выехать из снежного сугроба - советы инструктора:

Если ваш автомобиль застрял в снегу, выехать на скорости не получится, даже не пытайтесь. Колеса просто выроют под собой яму, из-за чего выехать будет еще сложнее. Для начала выйдите из авто и осмотрите место пробуксовки. Освободите как можно больше пространства: уберите снег под днищем, из-под колес. Должно быть достаточно места, чтобы машина хотя бы немного двигалась вперед и назад. Попробуйте аккуратно выехать, при этом педаль газа нажимайте без рывков, плавно. Если машина начинает буксовать, выключайте скорость. На заднеприводных автомобилях колеса лучше сделать прямо, а на переднеприводных, наоборот, советуем поворачивать руль. Сдайте немного назад и снова попытайтесь выехать по своей колее. Если не получается, опять сдавайте назад. Так, вы постепенно проложите чуть большую колею, по которой будет легче выехать. Помогает также раскачка машины. Для этого нужно быстро переключать заднюю и первую передачу. Помните, что данный способ подходит только для МКПП. В случае с автоматической коробкой такие действия смогут привести к ее поломке. Приподнимите машину домкратом и подложите что-нибудь под колеса: коврики, доски, ветки, тряпки и т.п. Конечно, коврики будут уже испорчены, но зато вы сможете вырваться из неприятного плена. Выезжая таким образом, не забывайте, что все предметы могут вылететь из-под колес и угодить, например, в проезжающий мимо автомобиль. Поэтому сначала убедитесь, что вблизи никого нет. Еще один верный метод, который никогда не подведет, — обратиться за помощью к другим водителям. Они могут вас или толкнуть, или взять на буксир.





Тем, кто самостоятельно не смог выбраться из снежного плена, во всех областях страны помощь окажут спасатели и спецбригады Укравтодора. Обращаться можно в любое время суток!

Аналитически-диспетчерская группа Укравтодора: +380 (44) 287 11 40, kae@ukravtodor.gov.ua

Винницкая область –

+380 (432) 67 01 92

Волынская область –

+380 (332) 78 54 69,

+380 (332) 25 01 92

Донецкая область –

+380 (62) 352 22 55,

моб. +380 (095) 152 53 04

Днепропетровская область –

+380 (56) 234 16 84,

+380 (56) 246 94 10,

моб. +380 (96) 874 47 30,

+380 (66) 682 58 90

Житомирская область –

+380 (41) 2 47 05 34 и 47 05 35

Закарпатская область –

+380 (31) 264 30 49

Запорожская область –

+380 (61) 787 64 30,

+380 (061) 787-54-35

Ивано-Франковская область –

+380 (34) 254 93 03

Киевская область –

+380 (44) 200 04 70

Кировоградская область –

+380 (52) 237 90 57

Луганская область –

+380 (64) 524 11 25,

+380 (50) 305 16 49

Львовская область –

+380 (32) 263 03 69,

+380 (67) 370 80 67

Николаевская область –

+380 (51) 256 41 16,

+380 (67) 512 65 41

Одесская область –

+380 (48) 778 24 07,

+380 (48) 778 25 97,

+380 (95) 279 39 58,

+38 050 417 17 50

Полтавская область –

+380 (532) 22 16 04

+380 (50) 409 80 01

Ровенская область –

+380 (36) 226 46 10,

+380 (36) 226 46 60

Сумская область –

+380 (542) 700281,

+380 (50) 307 56 92

Тернопольская область –

+380 (35) 252 65 32

Харьковская область –

+380 (57) 336 79 33,

+380 (57) 336 77 00

Херсонская область –

+380 (55) 236 77 88,

+380 (55) 236 77 66

Хмельницкая область –

+380 (38) 278 32 59,

+380 (38) 278-32-53

Черкасская область –

+380 (472) 71 45 34

Черновицкая область –

+380 (37) 258 38 84

Черниговская область –

+380 (0462) 661 893,

+380 (95) 271 43 74