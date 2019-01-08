Украина В ВМС Украины рассказали, как будет развиваться военный флот в 2019 году

2019-01-08 18:30 102

 

В Николаеве на базе Учебного центра Военно-морских сил ВС Украины руководством командующего ВМСУ адмирала Игоря Воронченко и при участии представителей командования флота, руководителей органов военного управления и командиров воинских частей состоялось подведение итогов деятельности флота за 2018 год.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

«Основные усилия за прошлый год были направлены на выполнение программы развития Военно-морских сил Вооруженных сил Украины. Оптимизирована система управления, наращены способности береговой и морской компонент, развернуты силы и средства ВМС в акватории и на побережье Азовского моря», — сказал И.Воронченко.

В течение года были успешно реализованы такие задачи как создание боевых частей, комплектование современными образцами вооружения, улучшение социально-бытовой базы, переход на новую систему питания по каталогу.

«В целом деятельность флота была направлена на реализацию задач по реформированию структуры вида и приведения его к стандартам НАТО», — отметили в ВМСУ.

Первый заместитель начальника Главного управления оборонного и мобилизационного планирования Генерального штаба ВСУ генерал-майор Владимир Талалай в своем докладе рассказал о дальнейшей работе Вооруженных сил в рамках программы «Перспективная модель ВС Украины на период до 2021 года».

По завершению мероприятия командующий ВМС определил основные направлениями и приоритеты функционирования ВМС Украины в 2019 году.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Выходные дни в 2019 году: появился обновленный календарь праздников

2019-01-07 09:40 23415

Православная церковь Украины получила Томос об автокефалии

2019-01-06 12:30 873

фото Порошенко: Томос – еще один акт провозглашения независимости Украины

2019-01-06 11:00 696

фото Посол Украины в Турции опубликовал полный текст Томоса

2019-01-05 17:04 966

Еще новости в разделе "Украина"

В ВМС Украины рассказали, как будет развиваться военный флот в 2019 году

2019-01-08 18:30 102

В Виннице на Рождество ограбили колядников

2019-01-08 18:00 135

Газовщиков обязали бесплатно ставить газовые счетчики. Без ограничений

2019-01-08 17:30 246

Украинцы смогут продавать и покупать валюту на почте

2019-01-08 17:00 186
Все статьи раздела "Украина"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

В ВМС Украины рассказали, как будет развиваться военный флот в 2019 году 2019-01-08 18:30 102
В Виннице на Рождество ограбили колядников 2019-01-08 18:00 135
Газовщиков обязали бесплатно ставить газовые счетчики. Без ограничений 2019-01-08 17:30 246
Украинцы смогут продавать и покупать валюту на почте 2019-01-08 17:00 186

Лента

19:00 Курс валют: доллар и евро подорожали
18:30 В ВМС Украины рассказали, как будет развиваться военный флот в 2019 году
18:00 В Виннице на Рождество ограбили колядников
17:30 Газовщиков обязали бесплатно ставить газовые счетчики. Без ограничений
17:00 Украинцы смогут продавать и покупать валюту на почте
16:30 Названа возможная дата интронизации Епифания
15:46 Tesla снижает цены на все свои электромобили - минус 2 тысячи долларов
15:12 Что делать и куда звонить за помощью, если застрял в снегу на зимней дороге
фото 15:06 Романтический мюзикл «WelcometoUkraine, или Путешествие в любовь» покажут в Национальной оперетте 19 января
14:45 Белый шторм в Запорожской области: сугробы больше метра, перекрыты 2 трассы