Детали СМИ рассказали почему «эксперты»-антикоррупционеры популярны у пропагандистов РФ

2019-01-09 10:52 228

После “Революции достоинства” среди украинцев обострился ген неприятия коррупции и желание менять уклад в лучшую сторону. Однако внутренним желанием граждан воспользовались лица, для которых борьба с коррупцией это больше тренд и возможность заработать, нежели призвание, пишет «Багнет».

На этой неделе в Киеве пройдет очень интересное мероприятие, а именно – конференция "Корупція в оборонпромі: виклики для кандидатів у головнокомандуючого", которую проведут глава экспертной ОО “StateWatch” и проекта “Марлин”, Глеб Каневский, а так же сооснователь StateWatch, Александр Леменов.

В ходе конференции приглашенным журналистам данные эксперты обещают рассказать о коррупции в оборонной сфере Украины, раскрыть актуальные схемы и злоупотребления в армии.

Но что удивляет, ни проект “Марлин”, ни ОО “StateWatch” не имеют полноценного сайта, а их материалы распространяются через блог-платформы информационных ресурсов, например таких как “Українська правда” или же странички в Facebook. Особо примечательно, что материалы проекта “Марлин” часто используют российские СМИ и пророссийские лидеры общественного мнения, для своих пропагандистских материалов.

Например, недавний материал этого проекта "Оборонне підприємство працювало з "Кузнею" Порошенка собі "в мінус" размещенный, опять же, на ресурсе “Українська правда”, был тут же подхвачен российскими пропагандистами, в частности, широко распространялся через пророссийского блогера Диану Михайлову, публикации которой очень любят в издании "Центра анализа стратегий и технологий", работающего под прямым курированием ГРУ ВС РФ.

Очень необычно выглядит, когда общественная организация, имеющая лишь страничку в Facebook, собравшую за год менее 4 тыс подписчиков, так популярна в среде российской пропаганды. С другой стороны, ничего удивительного в этом нет, ведь заявленный глава проекта Глеб Каневский довольно часто появляется в эфире таких телеканалов как NewsONE и “112”. Что из себя, представляет аудитория этих телеканалов и с чьих рук они кормятся, думаю, объяснять не стоит.

Что интересно, организации StateWatch и “Марлин” отличились не только неоднозначными расследованиями в вопросах обороноспособности Украины, когда их удивляли такие вещи, например, как “гриф секретности”, что они отчасти даже подтвердили в одном из своих комментариев: “ Ми спеціалісти в фінансах. А не в озброєнні.”

Что так же будет не безынтересно, в профессиональных кругах грантополучателей давно гуляет информация о том, что Глеб Каневский, выходец из одной из старейших грантопотребителських организаций “Эйдос”, главой которой является Виктор Таран, активно занимающийся политической деятельностью, при помощи неких “опытных” товарищей “антикоррупционеров” получил грант на “борьбу с коррупцией в ОПК”. Остаётся открытым только вопрос, на какую именно организацию этот грант был оформлен и кто у кого на субподряде.

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