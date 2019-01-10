Новая социология показала серьезные изменения в рейтингах кандидатов в Президенты

Фонд «Украинская политика» совместно с исследовательской группой Института маркетинга опубликовал новое исследование, согласно которому , только 12,5% избирателей считают действия нынешней власти профессиональными и приносящими пользу обществу , 62,8% респондентов заявили, что действия власти лишены профессионализма и вредят обществу.
При этом на Востоке и Юге страны действия власти непрофессиональными и вредными признают 76% и 73,9% соответственно.
Лидером парламентской гонки по-прежнему остается Юлия Тимошенко, за которую готовы отдать свои голоса 18,1%
На втором месте – действующий Президент Петр Порошенко с 15,1%
Немного улучшили свои позиции Олег Ляшко и Владимир Зеленский (13,5% и 12,8%).
На оппозиционном поле отмечается медленное снижение рейтингов Юрия Бойко (что прогнозировалось многими экспертами). Дистанцировавшись от Оппозиционного блока и перейдя в новую команду, Юрий Бойко начал терять свой прежний электорат – особенно на Востоке страны, где его организационные возможности никогда не были особо сильными (подпитка за счет организаций «Оппозиционного блока», а не наоборот). Сегодня рейтинг Бойко – 6,2% от определившихся.
Одновременно после того, как со своими планами относительно выборов выступил представитель «Оппозиционного блока» Александр Вилкул, его рейтинги заметно выросли (особенно в Харьковской, Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областях).
Если прошлое исследование показывало 5,4% тех, кто готовы отдать свои голоса за Вилкулу, то сейчас таковых – 6,3%.
Еще один представитель оппозиционного поля – Евгений Мураев. Его рейтинги остаются практически неизменными и составляют 4,8%.
Остальные кандидаты пока не демонстрируют серьезной тенденции к росту и остаются на уровне ниже 2,5%