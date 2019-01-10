Детали Новая социология показала серьезные изменения в рейтингах кандидатов в Президенты

2019-01-10 19:25 531

Фонд «Украинская политика» совместно с исследовательской группой Института маркетинга опубликовал новое исследование, согласно которому , только 12,5% избирателей считают действия нынешней власти профессиональными и приносящими пользу обществу , 62,8% респондентов заявили, что действия власти лишены профессионализма и вредят обществу.

При этом на Востоке и Юге страны действия власти непрофессиональными и вредными признают 76% и 73,9% соответственно.

Лидером парламентской гонки по-прежнему остается Юлия Тимошенко, за которую готовы отдать свои голоса 18,1% 

На втором месте – действующий Президент Петр Порошенко с 15,1%

Немного улучшили свои позиции Олег Ляшко и Владимир Зеленский (13,5% и 12,8%).

На оппозиционном поле отмечается медленное снижение рейтингов Юрия Бойко (что прогнозировалось многими экспертами). Дистанцировавшись от Оппозиционного блока и перейдя в новую команду, Юрий Бойко начал терять свой прежний электорат – особенно на Востоке страны, где его организационные возможности никогда не были особо сильными (подпитка за счет организаций «Оппозиционного блока», а не наоборот). Сегодня рейтинг Бойко – 6,2% от определившихся.

Одновременно после того, как со своими планами относительно выборов выступил представитель «Оппозиционного блока» Александр Вилкул, его рейтинги заметно выросли (особенно в Харьковской, Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областях).

Если прошлое исследование показывало 5,4% тех, кто готовы отдать свои голоса за Вилкулу, то сейчас таковых – 6,3%.

Еще один представитель оппозиционного поля – Евгений Мураев. Его рейтинги остаются практически неизменными и составляют 4,8%.

Остальные кандидаты пока не демонстрируют серьезной тенденции к росту и остаются на уровне ниже 2,5%

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Детали

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