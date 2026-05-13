Політика Рейтинги Трампа падають через незадоволення затягуванням війни в Ірані та інфляцією в США

2026-05-13 08:26

Війна з Іраном та інфляція негативно впливають на рейтинг схвалення президента США Дональда Трампа серед американців, та погіршують перспективи республіканців на проміжних виборах. Про це свідчать дані власного опитування Financial Times.

Видання зазначає, що більш, як половина американських виборців незадоволена тим, як Трамп бореться з інфляцією та керує економікою.

Майже 58% - заявили, що "категорично" або "дещо" не схвалюють дії президента щодо інфляції та вартості життя.

Трохи більше 50% заявили, що не схвалюють дії президента щодо зайнятості та економіки, а більша частка - 55% - виборців зазначили, що мита Трампа завдали шкоди економіці США. Лише приблизно чверть виборців заявила, що торговельна політика президента США допомогла економіці.

Опитування показує, що запроваджені Трампом мита та війна з Іраном погіршують перспективи його партії на проміжних виборах.

subscriber subscriber

Еще по теме

Трамп вперше публічно принизив російський режим

2026-05-13 10:31

В США рейтинг схвалення роботи президента Дональда Трампа впав до нового мінімуму

2026-05-07 13:32

Світові ціни на нафту миттєво відреагували на операцію США в Ормузькій протоці

2026-05-04 14:41

31-річний підозрюваний у стрілянині під час заходу за участі президента США Дональда Трампа зізнався

2026-04-27 11:33

Еще новости в разделе "Політика"

Трамп вперше публічно принизив російський режим

2026-05-13 10:31

Рейтинги Трампа падають через незадоволення затягуванням війни в Ірані та інфляцією в США

2026-05-13 08:26

Євросоюз розглядає можливість введення більш суворих умов для кредиту Україні на 90 мільярдів євро

2026-05-12 14:41

В ISW розвіяли ілюзію щодо натяку путіна на "завершення" війни в Україні найближчим часом

2026-05-12 08:25
Все статьи раздела "Політика"

Політика

Трамп вперше публічно принизив російський режим 2026-05-13 10:31
Рейтинги Трампа падають через незадоволення затягуванням війни в Ірані та інфляцією в США 2026-05-13 08:26
Євросоюз розглядає можливість введення більш суворих умов для кредиту Україні на 90 мільярдів євро 2026-05-12 14:41
В ISW розвіяли ілюзію щодо натяку путіна на "завершення" війни в Україні найближчим часом 2026-05-12 08:25