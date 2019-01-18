Политика Украина официально обратилась ООН за помощью с освобождении пленных моряков

2019-01-18 13:42 150

Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко обратился с письмом к генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу в связи с ситуацией вокруг захваченных РФ украинских моряков. 

"Ельченко в письме генсекретарю ООН: Украина требует, чтобы Российская Федерация уважала права 24 украинских военнослужащих, захваченных в Черном море 25 ноября 2018 года, учитывая их статус военнопленных в соответствии с международным гуманитарным правом", - сообщает пресс-служба представительства Украины ООН.

Дипломат передал генсеку ООН копию заявления МИД Украины, в котором внешнеполитическое ведомство призвало международное сообщество консолидировать давление на Россию с освобождения украинских военнопленных моряков.

В своем письме Ельченко попросил Гутерриша распространить указанное заявление МИД Украины в качестве документа Генеральной ассамблеи ООН в соответствии с повесткой дня 73-й сессии ГА ООН относительно ситуации на временно оккупированных украинских территориях.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Власти Японии заявили, что заберут у РФ южную часть Курильских остров

2019-01-17 09:40 864

Климкин заявил, что в ОБСЕ предложили совместную миссию с ООН на Донбассе

2019-01-16 20:00 567

Денисова рассказала, когда Россия может освободить украинских моряков

2019-01-16 16:30 651

Дипломатический скандал: Греция официально озвучила обвинения Москве

2019-01-16 13:16 885

Еще новости в разделе "Политика"

Украина официально обратилась ООН за помощью с освобождении пленных моряков

2019-01-18 13:42 150

У Меркель заявили, что Северный поток-2 прошел точку невозврата - его не остановить

2019-01-18 10:39 294

Предстоятель ПЦУ Епифаний назвал точную дату и место своей интронизации

2019-01-18 10:12 249

Собчак объяснила, зачем приехала в Киев

2019-01-17 18:30 615
Все статьи раздела "Политика"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Украина официально обратилась ООН за помощью с освобождении пленных моряков 2019-01-18 13:42 150
У Меркель заявили, что Северный поток-2 прошел точку невозврата - его не остановить 2019-01-18 10:39 294
Предстоятель ПЦУ Епифаний назвал точную дату и место своей интронизации 2019-01-18 10:12 249
Собчак объяснила, зачем приехала в Киев 2019-01-17 18:30 615

Лента

15:15 Православная церковь Украины не подчиняется Константинополю, - Епифаний
14:43 Следующим соперником Гвоздика станет победитель боя Баду Джек-Маркус Браун
фото 14:16 В Черновицкой области арестован убийца, который 20 лет скрывался от Интерпола
14:07 Вадим Новинский: Закон о легализации рейдерства храмов УПЦ проголосован с нарушениями Конституции
13:42 Украина официально обратилась ООН за помощью с освобождении пленных моряков
видео 13:15 Отец киевского школьника за плохое поведение жестоко избил учителя
фото 12:56 Мураев ответил Медведчуку и Рабиновичу за Авакова
12:41 Новые правила льготного проезда киевлян в общественном транспорте Киева
фото 12:14 В Закарпатской области сошла лавина - перекрыла трассу Н-09 "Мукачево - Львов"
КАРТА 11:40 Сегодня днем будет плюсовая температура, ночью похолодает до -6°C