Политика Украина официально обратилась ООН за помощью с освобождении пленных моряков

2019-01-18 13:42 150

Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко обратился с письмом к генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу в связи с ситуацией вокруг захваченных РФ украинских моряков.

"Ельченко в письме генсекретарю ООН: Украина требует, чтобы Российская Федерация уважала права 24 украинских военнослужащих, захваченных в Черном море 25 ноября 2018 года, учитывая их статус военнопленных в соответствии с международным гуманитарным правом", - сообщает пресс-служба представительства Украины ООН.

Дипломат передал генсеку ООН копию заявления МИД Украины, в котором внешнеполитическое ведомство призвало международное сообщество консолидировать давление на Россию с освобождения украинских военнопленных моряков.

В своем письме Ельченко попросил Гутерриша распространить указанное заявление МИД Украины в качестве документа Генеральной ассамблеи ООН в соответствии с повесткой дня 73-й сессии ГА ООН относительно ситуации на временно оккупированных украинских территориях.