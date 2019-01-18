Детали фото Мураев ответил Медведчуку и Рабиновичу за Авакова

2019-01-18 12:56 189

Народный депутат Евгений Мураев ответил на обвинения в сотрудничестве с Арсеном Аваковым, обратив внимание пользователей соцсетей, что он уже был и «агентом Кремля», «племянником Азарова», и «зятем Рабиновича» и «проектом Порошенко».

Он предположил, что все это – часть однообразного креатива, который распространяют его бывшие коллеги. При этом он выложил ироничное фото, на котором сидит за столом в окружении табличек с соответствующими надписями.

«Виктор Владимирович (Медведчук – ред.) и Вадим Зиновьевич (Рабинович – ред.) – люди креативные, только креатив их топчется на одном месте, безнадежно застряв в 80-х.

Видимо от отчаяния сам Медведчук ездит на российские каналы, чтобы рассказать «правду о Мураеве». В Украине его «правду» ретранслируют только окончательно опустившиеся люди, которым уже все равно терять нечего», - подчеркнул Мураев.

Он также обратил внимание на то, что на телеканалах, принадлежащих медиа-группе Виктора Медведчука соответствующие новости ставятся только со ссылкой на другие ресурсы, в первую очередь, российские.

«Но тогда получается, что избиратель партии Медведчука живет в России. В этом случае остается пожелать в их избирательной кампании огромных успехов и высокого рейтинга, который традиционно демонстрировали в украинской политике проекты Медведчука и Рабиновича», - с юмором подытожил Мураев.

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