Детали Политолог: Вилкул опирается на мощную команду

2019-01-20 20:32 462

«Сегодня я был на форуме, на котором выдвинулся в президенты Александр Вилкул. Можно констатировать, что у Вилкула сильная команда и большие амбиции. Он один из представителей узкого круга политиков, которые могут побороться за выход во второй тур президентских выборов. На форуме присутствовало более 5 тысяч участников, среди них множество руководителей крупных предприятий и представителей бизнеса. Видно, что Александр опирается на очень крепкую базу», об этом на своей странице в Фейсбук написал политолог Николай Спиридонов.

Ак же он отметил, что на форуме была представлена программа, ключевым пунктом которой является прекращение войны и повышение уровня жизни населения. «Одна из лучших программ, из тех что уже были представлены на этих выборах. Теперь с нетерпением жду приглашений от остальных кандидатов в президенты»

Напомним, 20 января в Запорожье прошел форум «За мир и развитие», объединивший более 5000 участников – представителей деловых, промышленных кругов, профсоюзов и работодателей страны, общественных деятелей. В ходе форума участники высказались в поддержку народного депутата Александра Вилкула как единого кандидата от оппозиционных и миролюбивых сил Украины на предстоящих президентских выборах.

В своем выступлении на форуме Александр Вилкул представил программу «Мир и Развитие: четыре шага к успеху», рассказав о своем видении изменений, необходимых Украине.