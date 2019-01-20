Детали Политолог: Вилкул дал ответы на главные вопросы, которые беспокоят население

2019-01-20 20:40 504

«Сначала руководством партии было принято решение, а затем в рамках форума представлены кандидатуру Александра Вилкула и программу его предвыборной кампании по дальнейшему развитию страны, вероятно станет элементом программы партии "Оппозиционный блок" также и на парламентских выборах», пишет на своей странице в Фейсбук политолог Владислав Дзивидзинский.

Он отмечает, что Александр Вилкул представил пошаговую инструкцию выхода страны из сложившейся на сегодня ситуации и дал ответы на главные вопросы, которые сейчас беспокоят население. «В отличие от провластных кандидатов, эта программа содержит вопросы из перечня наиболее актуальных проблем общества. Одним из первых шагов, о которых шла речь, был вопрос войны и двухэтапный путь достижения мира, первый из которых - остановка активных боевых действий и обстрелов, второй - это ведение прямых переговоров при обязательном участии представителей и прежде всего участия Соединенных Штатов и России» .

По мнению Вилкула, именно на встрече такого формата будет достигнуто тот компромисс, который позволит в рамках международных решений, в том числе ООН не блокировать его одной из сторон. Интересно, что было упомянуто весомую роль США в этом процессе, и никоим образом, в противоположность тому, что пишут многие СМИ, ни о какой капитуляции перед Россией и речи быть не может.

Далее эксперт упоминает второй шаг - принятие новой Конституции,которое прежде всего изменит структуру взаимоотношений во власти и предусматривает создание двухпалатного парламента, где нижняя палата будет состоять из 150 депутатов, избираемых по открытым спискам, верхняя - из 29 депутатов (по одному от каждого миллиона избирателей).

Эксперт также упоминает о путях преодоления тех системных проблем, которые сейчас есть, исходя из существующего баланса между институтами власти: президента, парламента и исполнительной власти. Вилкул считает, что президент должен сконцентрироваться на ведении внешней политики, на государственной безопасности и обороне, должен контролировать работу парламента и отвечать за вопросы государственного управления.

Говоря о отретьем и четвртом шаге программы Викула, политолог отмечает, что речь идет об экономическом и социальном уровне.

«Для возрождения украинской экономики было предложено провести модернизацию существующих промышленных предприятий и построить новые по современным технологиям».

Также речь шла о внедрении альтернативных источников энергетики. Для повышения уровня жизни населения были предложены следующие шаги: оплата коммунальных услуг должна составлять не выше 15% от дохода семьи, а расходы на продукты питания - не более 25% от семейного бюджета.

Вместе с тем, упоминает Владислав Дзивидзинский, на форуме поднимались вопросы о статусе нейтралитета Украины, снятия неприкосновенности со всех представителей власти, а также невмешательства государства в вопросы церкви.

Он уверен, что предлагаемая программа не ограничивается исключительно президентской кампанией и закладывает гораздо больше системных позиций.

"Я убежден, что основополагающие аспекты будут в будущем детализированные и обоснованные избирателю накануне как президентских так парламентских выборов.

Представлено дает ответ на запросы избирателей и поэтому политическая сила имеет полное право рассчитывать на поддержку на общенациональном уровне и вполне вероятно будет представлена в парламенте следующего созыва.

Очевидно, что поддержка юго-восточного региона уже есть, но теперь задача ее получить на национальном уровне и превратить в свое реальное представительство во власти, благодаря чему в высших органах власти будет представлена мнение большой части нашего населения, а именно такими средствами можем объединять нашу страну.»





