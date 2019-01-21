Политика Зеленский пояснил, почему ради него в эфире "подвинули" новогоднее обращение Порошенко

2019-01-21 11:44 837

Юморист и кандидат в президенты Владимир Зеленский уверяет, что смещение времени обращения действующего президента в новогоднюю ночь на украинском телеканале было технической ошибкой, к которой он не имеет отношения. 

"Давайте я объясню, как в действительности это все происходило. Конечно же, у меня была тактика заявить о своих намерениях во время высокого телесмотрения нашей программы, так как у нас договор с 1+1, что мы выходим в это время... К поздравлению президента это не имело никакого отношения", - заявил в интервью Украинской правде.

По его словам, вопрос со смещением обращения Порошенко не к нему, поскольку его команда отдала "кассету" с поздравлением Зеленского телеканалу.

На вопрос, знали ли на 1+1 о его заявлении, Зеленский ответил, что они знали, что есть обращение, но не знали, какое оно.

"Они это увидели перед эфиром. Но почему такой была длина всего контента, и почему президент был чуть позже... я думаю, что это техническая ошибка", - заверил Зеленский.

На уточнение, что подобное совпадение не очень похоже на техническую ошибку, учитывая, что телеканал принадлежит Игорю Коломойскому, шоумен ответил:

"Парни, не знаю. Я не могу отвечать за канал. Я отвечаю за продакшн студию Квартал 95. Думаете, это я придумал такой прикол, что давайте меня покажем, а его двинем? Нет, вообще. Мы не имеем отношения к президенту. Мы делали свою программу", - заявил Зеленский.

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