Спорт Шахтар планує посилити лінію оборони азербайджанським захисником Карабаха

2025-10-10 09:29

Головний тренер донецького Шахтаря Арда Туран планує придбати азербайджанського захисника Турала Байрамова, повідомляє Sportinfo.az.

Байрамов, який виступає за Карабах і збірну Азербайджану, має контракт до кінця нинішнього сезону.

Його ринкова вартість, за даними порталу Transfermarkt, становить близько 1,5 мільйонів євро.

24-річний Байрамов провів понад 200 матчів за Карабах, у яких забив 33 голи і зробив 42 асисти. У складі збірної Азербайджану він провів понад 30 матчів, забивши чотири голи.

Нагадаємо, що в останньому матчі чемпіонату України Шахтар уперше в історії був розгромлений на своєму полі в УПЛ.