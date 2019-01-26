Детали «В Давосе говорили об экономике, но не Президент»

2019-01-26 11:11 246

 

Политический обозреватель Михаила Чаплыга рассказал о своем впечатлении от выступлений украинских политиков на Форуме в Давосе. В эфире украинских телеканалов он уже высказал возмущение о том, что вместо разговора об экономике, многие наши политики ведут беседы о пропаганде и томасе.

На своей странице в Фейсбук он более подробно разобрал тему. «Вадим Новинский сперва прицитировал Меркель "Компромисс – это плод ответственных решений ответственных политиков", а потом сообщил: «У наших политиков должна быть ответственность перед своей страной. Я бы рекомендовал Петру Порошенко вообще не выдвигать свою кандидатуру на пост президента, потому что он не выполнил ни одно из своих предвыборных обещаний: война на Донбассе не закончена, а украинцы если и живут по-новому, то значительно хуже, чем до его избрания президентом. Он извинился, что не смог реализовать обещанное, но европейская практика предполагает, что после извинений он должен был уйти в отставку. А президент этого так и не сделал»

Чаплыга все таки согласился, что в Давосе об экономике говорили, но отнюдь не Порошенко. «Не обижайтесь, но как оказалось об экономике там говорят... но не Порошенко». И опять цитирует Новинского: : «К сожалению, Украина остановилась еще на стадии третьей промышленной революции, что примерно соответствует 70-м годам прошлого века. Мы никуда не двигаемся и не развиваемся, наша экономика стагнирует, а отчеты правительства о ее якобы росте – к сожалению, не более, чем манипуляция со статистикой. Но нас никто в мире не будет ждать. Инвестиции в Украину придут только после того, как мы закончим войну и начнем строить правовое государство».

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