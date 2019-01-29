Политика Пенсионный возраст понижен на пять лет: президент решился на смелый шаг

2019-01-31 08:09 264

Президент Италии Серджо Маттарелла подписал закон о снижении пенсионного возраста. Это позволит не только освободить рабочие места для перспективной молодежи, но и поддержит материально самих пенсионеров.

Ранее правительство страны одобрило две эти предвыборные социальные реформы, обещанные правящими партиями "Движение "5 звезд" и "Лига".

Пенсионный возраст в Италии будет понижен с 67 лет до 62 лет, но только в случае трудового стажа не менее 38 лет. Формула реформы очень проста - итальянцы получат выплаты, если их возраст и стаж в сумме составят сто лет. Чем старше человек, тем меньший стаж ему нужен. Например, в 70 лет потребуется 30 лет трудового стажа.

Также в Италии вводится базовый доход в размере 780 евро в месяц на человека и 1032 евро на семью в месяц. Его будут получать малоимущие граждане и те, кто долго не может найти работу. Однако обязательным условием для получения материальной помощи является своего рода контракт, который обязывает заниматься поиском работы.

Также правительство ввело уголовную ответственность за предоставление ложных данных. В частности, если проситель пособия работает и получает зарплату "в конверте", предусмотрено наказание в виде шести лет лишения свободы.