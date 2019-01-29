Детали Политолог: на съезде оппоплатформы Бойко выглядел статистом

2019-01-29 21:32 177

«Пока на форуме в МВЦ Порошенко заручился поддержкой двух гуру обсценной лексики, VIPагитаторами за гаранта стали Филатов и Подеревянский. В Конча Заспе на базе «Динамо» прошел и еще один съезд. 

Оппоплатформа «За життя» провела свой, почему -то чрезвычайный съезд», пишет на свой странице в Фейсбуке политолог Андрей Золотарев. Он предполагает , что собрать его удалось только с третьей попытки, с чрезвычайными усилиями, оттуда и название.

«Попытались вдогонку форуму в Запорожье явить нечто подобное свое. Впрочем, сравнивают сравнимое», проводит он аналогию с Форумом Оппозиционного блока.

«Но копия ведь всегда слабее оригинала. 700 человек согласитесь не 5000. Да и проводить съезд в информационной тени выдвижения Порошенко не лучший вариант», считает эксперт. Он предполагает, что эти технологические «мелочи» никого не волновали. Важнее было показать другое. «Солировал Медведчук , а Левочкин и Бойко выглядели статистами.

Осталось ощущение легкого дежа-вю. Где -то это уже мы проходили с СДПУ(о) с «Не Так!». Это о том, что снова «юзают» киевское Динамо. Бог любит троицу и третья попытка судя по всему выйдет с тем же результатом». По мнению Золотарева,»динамовская» карта в политических играх не фартовая, могли бы еще и у Королевской спросить.

«И да как всегда в ударе был Рабинович, то ли тамада то ли зиц-председатель. Ведь и дураку теперь понятно, кто в доме хозяин».

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