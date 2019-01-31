Украина Экономия и тренировка для сердца - Супрун порекомендовала украинцам ходить пешком

2019-02-01 21:35 219

И.о. главы украинского Минздрава Ульяна Супрун снова пытается в соцсетях играть с украинцами в "школу доктора Комаровского", раздавая ценные указания. На этот раз на своей странице в Facebook чиновница донесла до ведома граждан страны, что ходить пешком гораздо полезнее, чем, к примеру, ездить на авто и общественном транспорте.

По ее словам, ходить пешком полезно, потому что это хорошая тренировка для сердца и сосудов. Пешие прогулки улучшают аэробные возможности, то есть тело способно лучше поглощать и использовать кислород; влияют на качество, легкость и скорость выполнения ежедневных дел, уменьшают стресс и тревожность и помогают поддерживать здоровый вес.

При этом чиновница забыла уточнить, что пешая ходьба еще и здорово поможет сэкономить на проезде. А в случае с личным авто - на бензине.

"Это полезная двигательная активность, которая в некоторых случаях может даже заменить тренировки. В то же время ее можно просто интегрировать в повседневную жизнь, ведь здесь не требуется специальное оборудование или подготовка, чтобы "потренироваться", - отметила Супрун.

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 Она посоветовала не пытаться сосредотачиваться на расстоянии или на 10 тыс. шагов в день, а увеличивать интенсивность ходьбы.

"Для того чтобы получать пользу для здоровья, достаточно 10-минутной прогулки в активном темпе ежедневно. Это значит со скоростью около 5 км/ч. Ведь когда мы мало двигаемся и много сидим, то организм буквально "выключается". Замедляется обмен веществ, влияет на нашу способность регулировать уровень сахара в крови, метаболизировать жиры, негативно влияет на давление и ослабляет мышцы и кости", - объяснила и. о. министра здравоохранения.

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По ее словам, хождение пешком влияет на многие факторы риска:

  • высокое давление - из-за снижения артериального давления в покое;
  • высокий уровень холестерина - из-за снижения риска появления инсульта и ишемической болезни сердца;
  • диабет - из-за повышенной чувствительности к инсулину;
  • избыточный вес или ожирение - из-за увеличения затрат энергии и ускорения метаболизма;
  • стресс и тревожность - через улучшение настроения;
  • при нарушениях опорно-двигательного аппарата, таких как боль в пояснице, - из-за снижения воспаления и боли.
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