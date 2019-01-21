Курьезы СМЕШНО Супрун советует украинцам заменить красную и черную икру подсолнечным маслом

2019-01-21 13:46 276

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун призвала граждан, большая часть из которых сегодня живут за чертой бедности, отказаться от черной и красной икры. Причем сделать это ради спасения осетровых.

В своем Facebook она оспорила пользу от черной икры для человека и заявила, что любовь к этому деликатесу может привести к исчезновению некоторых видов рыб.

"В отношении черной икры стоит помнить важную вещь — это продукт, получаемый из очень редких осетровых рыб, которые сейчас находятся на грани вымирания!

Вылов осетровых запрещен во всех странах Причерноморья. В Украине также все виды осетровых — стерлядь, белуга, русский осетр и другие — занесены в Красную книгу. Главной угрозой для осетров является браконьерский вылов этой рыбы, главным образом ради их икры", - пишет Супрун.

Она напоминает, что большинство полезных свойств черной икры обусловлены содержанием витаминов, макро - и микроэлементов, незаменимых аминокислот и ненасыщенных жирных кислот. И напоминает, что существуют продукты, которые не уступают по своим полезным свойствам черной икре.

"Например, икра лососевых рыб (красная икра), а также икра лобана и минтая имеют схожее содержание белков и незаменимых аминокислот. По содержанию железа и фосфора красная икра почти не уступает черной, а по содержанию кальция и магния даже преобладает.

Красная икра ничем не уступает черной и по содержанию витаминов. Мясо некоторых рыб (например, тунца), а также печень животного происхождения содержит намного больше витамина А. Относительно витамина Е, то его можно найти в достаточном количестве в подсолнечном масле", - учит украинцев и.о. министра здравоохранения.

И делает вывод, что не обязательно употреблять именно черную икру осетровых, витамины, микроэлементы и жиры, которые она содержит, можно найти и в других продуктах.

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видео Маленький ребенок не пострадал после того, как на ходу выпал из машины в автокресле 2019-01-18 17:28 729
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