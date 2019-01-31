Украина впервые экспортировала газ в Европу - кто и как на этом заработал

Впервые в истории Украины осуществили экспорт газа в Европу в направлении Словакии. Это была тестовая поставка газа украинской компания ТАС Энергия Страны.
Об этом сообщил директор компании Максим Дмитрук изданию EXPRO. Покупателем выступила компания UK METALEX LIMITED.
"Мы совместно с нашими европейскими партнерами проверяем таможенные режимы и работу операторов сопредельных стран. Дополнительно планируем осуществить еще несколько тестов, в том числе экспорт с таможенного склада", - сказал Дмитрук.
Компания ТАС Энергия входит в группу компаний TAS Group, принадлежащую Сергею Тигипко.
Тарифы на услуги по транспортировке газа для всех трансграничных точек входа в ГТС снизят в 2,1 раза – с $12,47 до $6,04 за 1 тыс. куб. м в сутки (без НДС).
Тарифы для точек выхода будут снижены в 1,5-2,1 раза.
НКРЭКУ также снизит тарифы УТГ на точку входа в ГТС для добывающих предприятий в 3,3 раза – с 296,8 грн до 89,02 грн за 1 тыс. куб. м в сутки (без НДС).
Виктория ГОРОВАЯ.