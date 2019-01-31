Экономика Украина впервые экспортировала газ в Европу - кто и как на этом заработал

2019-01-31 15:45 93

Впервые в истории Украины осуществили экспорт газа в Европу в направлении Словакии. Это была тестовая поставка газа украинской компания ТАС Энергия Страны.

Об этом сообщил директор компании Максим Дмитрук изданию EXPRO. Покупателем выступила компания UK METALEX LIMITED.

"Мы совместно с нашими европейскими партнерами проверяем таможенные режимы и работу операторов сопредельных стран. Дополнительно планируем осуществить еще несколько тестов, в том числе экспорт с таможенного склада", - сказал Дмитрук.

Компания ТАС Энергия входит в группу компаний TAS Group, принадлежащую Сергею Тигипко.

Тарифы на услуги по транспортировке газа для всех трансграничных точек входа в ГТС снизят в 2,1 раза – с $12,47 до $6,04 за 1 тыс. куб. м в сутки (без НДС).

Тарифы для точек выхода будут снижены в 1,5-2,1 раза.

НКРЭКУ также снизит тарифы УТГ на точку входа в ГТС для добывающих предприятий в 3,3 раза – с 296,8 грн до 89,02 грн за 1 тыс. куб. м в сутки (без НДС).

Виктория ГОРОВАЯ.

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