Детали Военная прокуратура открыла уголовное производство по коррупции в армии и причастности к ней экс-министра Гриценко

2019-02-02 12:01 222

По информации СМИ, начало расследования против Гриценко удалось добиться лишь после того, как представители общественных организаций обратились в суд

Военная прокуратура Киевского гарнизона начала уголовное производство по подозрению коррупции в Министерстве обороны Украины. В частности, дело касается продажи имущества расформированной воинской части в Киеве и причастности к ней экс-министра обороны Анатолия Гриценко.

Как пишет издание From-ua, данные были внесены в Единый реестр досудебных расследований. Соответствующие документы из военной прокуратуры оказались в распоряжении журналистов издания.

«Информирую, что 16.01.2019 г. начаты уголовные производства №420181103300000007 по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины и №420181103300000008 по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины. Уголовные производства направлены в военную прокуратуру Киевского гарнизона для организации досудебного расследования», - говорится в документе.

Издание отмечает, что начало расследования против Гриценко удалось добиться лишь после того, как представители общественных организаций обратились в суд. Служители Фемиды, в свою очередь, своим решением обязали военную прокуратуру начать расследование. До тех пор правоохранители всячески старались затягивать с принятием такого решение, пишут журналисты.

Также в издании со ссылкой на представителей общественных организаций объяснили, что начатое производство касается махинаций с продажей имущества Минобороны в Киеве на улице Бориспольской 14. Тогда министр Гриценко, якобы подписав противозаконный приказ (впоследствии отмененный судом), дал старт коррупционной сделке, в результате которой государству был нанесен ущерб на сумму более 100 млн грн. Этот факт также был подтвержден результатами внутреннего аудита деятельности госпредприятий Минобороны в 2015 году.