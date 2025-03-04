Политика Приостановка военной помощи США для Украины: Варшава подтвердила, но Киев отрицает

2025-03-04 16:38

Информация с польской границы и хаба американской помощи в Ясенке подтверждает сообщение о приостановлении военной помощи США для Украины. Об этом сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск на заседании правительства, сообщает RMF24 во вторник, 4 марта.

По его словам, нет "никаких оснований" считать заявления американской стороны "просто словами".

"Отчеты, поступающие из границы, из нашего центра в Ясенке, подтверждают заявления американской стороны. Это, конечно, ставит Европу, Украину, Польшу в более сложную ситуацию, но мы должны справиться с этой ситуацией", - сказал премьер.

По словам Туска, польскому правительству придется принимать решения, требующие полной солидарности государства.

"Наступают дни и недели, когда абсолютно необходимо прекратить бесплодные дискуссии, споры о престиже, коалиционных разногласиях", - обратился он к министрам, отметив, что правительство должно будет принимать решение "в экстраординарном режиме".

При этом премьер-министр Денис Шмыгаль сегодня на брифинге в Киеве заявил, что эта поддержка продолжается.

По словам главы правительства, по поводу дискуссий о возможности прекращения военной поддержки США, Украина "абсолютно спокойно всеми имеющимися и доступными дипломатическими каналами будет продолжать спокойную работу" с США, Конгрессом и Белым домом для того, чтобы обеспечить справедливый и стабильный мир.

"Сегодня Украина абсолютно твердо настроена продолжить сотрудничество с Соединенными Штатами Америки и уверен, что поддержка от Соединенных Штатов как от мирового лидера одного из крупнейших наших партнеров, который нас поддерживал в течение трех лет, будет продолжаться", - добавил Шмыгаль.